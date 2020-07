Ученые научились превращать самок комаров в некусающих самцов

15.07.2020, 15:53, Разное

Американские исследователи в процессе исследования открыли способ транформации самок комаров в некусающих самцов этого вида насекомых. Выяснилось, что подобная метаморфоза может быть реализована путем замены всего одного элемента в геноме.

Отправной точкой исследования стал постулат о том, что самцы комаров, в отличие от самок, не имеют склонности к укусам. В качестве подопытного вида объединенный коллектив американских ученых, представляющих Политехнический университет Вирджинии и Техасский университет A&M, воспользовался самками желтолихорадочных комаров Aedes aegypti, являющихся переносчиками целого ряда опасных инфекций. В процессе научной работы генетиками был проведен анализ М-локуса – одной из пар хромосом, определяющей “мужской пол” у насекомых. Затем специалисты внедрили ранее идентифицированный мужской определяющий ген Nix в хромосомную область, наследуемую самками. Это изменение позволило трансформировать их в фертильных самцов, имеющих характерную мужскую экспрессию генов. При этом было замечено, что метаморфоза обеспечила возможность наследования упомянутого нюанса генома последующими поколениями.

Впрочем, полученные образцы не смогли летать, что было обусловлено отсутствием гена myo-sex в М-локусе, обеспечивающего возможность полета. Биологи анонсировали продолжение исследования с целью изучения возможности включения в геном самок обоих генов одновременно, так как, по мнению авторов научной работы, такой эффект способен обеспечить решающий потенциал в процессе борьбы с вредоносными комарами. Об этом пишет Proceeding of the National Academy of Sciences.