Норвегия забеспокоилась из-за «имитации атак» со стороны российской боевой авиации
15.07.2020, 15:53, Новости дня
Посол Норвегии в Москве Руне Ресаланд заявил, что российская боевая авиация якобы проводит имитацию атак по норвежским целям.
Посол в интервью «Интерфаксу» уточнил, что эта «имитация» повторяется несколько раз.
Он назвал эту деятельность «угрожающей безопасности» Норвегии.
Также дипломат сообщал, что Норвегия помогала РФ ликвидировать последствия разлива нефти в Норильске.
В октябре министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе визита в Киркенес на торжества, посвященные 75-летию освобождения Красной армией Северной Норвегии от нацистской оккупации, предложил Осло инициировать нормализацию диалога между Россией и НАТО.
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