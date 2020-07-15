 

Норвегия забеспокоилась из-за «имитации атак» со стороны российской боевой авиации

15.07.2020, 15:53, Новости дня

Посол Норвегии в Москве Руне Ресаланд заявил, что российская боевая авиация якобы проводит имитацию атак по норвежским целям.

Посол в интервью «Интерфаксу» уточнил, что эта «имитация» повторяется несколько раз.

Он назвал эту деятельность «угрожающей безопасности» Норвегии.

Также дипломат сообщал, что Норвегия помогала РФ ликвидировать последствия разлива нефти в Норильске.

В октябре министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе визита в Киркенес на торжества, посвященные 75-летию освобождения Красной армией Северной Норвегии от нацистской оккупации, предложил Осло инициировать нормализацию диалога между Россией и НАТО.



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