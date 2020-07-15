 

Историк Соколов сказал, кто «довел» его до убийства аспирантки

15.07.2020, 15:48, Новости дня

Историк Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в ходе очередного судебного заседания обвинил своего научного оппонента, публициста Евгения Понасенкова в травле, которая якобы и привела к произошедшему.

Соколов в ходе судебного заседания в среду рассказал о травле, которая якобы велась над ним и Ещенко с 2018 года, передает портал piter.tv.

По словам историка, Понасенков и его «преступная группа» травили ученого и девушку, устраивали провокации на лекциях. Также он заподозрил публициста в причастности к взлому электронной почты Ещенко.

Историк заявил, что Понасенкова «ломал» жизнь пары, что якобы и привело к произошедшему.

Напомним, в ноябре 2019 года в Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли человеческие останки. В его квартире также обнаружили оружие и фрагменты тела человека.

Выяснилось, что его жертвой является аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой ученый состоял в личных отношениях. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.

Позднее он потребовал обнародовать на открытом заседании переписку с убитой им аспиранткой, так как, по его мнению, у людей складывается неверное впечатление о нем и о его жертве.

Как стало понятно из представленной переписки, отношения между Ещенко и Соколовым испортились еще в июле 2019 года. Девушка ревновала историка к другим женщинам, оскорбляла его семью и заявляла, что ненавидит его самого и его детей.



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