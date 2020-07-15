 

Заболеваемость COVID-19 в тяжелой форме в РФ оказалась одной из самых низких в мире

15.07.2020, 15:48, Новости дня

Показатель заболеваемости коронавирусом в тяжелой форме в РФ один из самых низких в мире, он составляет около 3%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Низкая доля тяжелых случаев заболевания. Если в апреле это было 5,6% – это тоже показатель один из самых низких в мире, – то сегодня это практически 3%», – цитирует РИА «Новости» Попову. 

По ее словам, популяционный иммунитет к коронавирусу в РФ составляет 26%.

«Очевидно, что максимальные цифры у нас по крупным городам. Ниже цифры по сельской местности, это обусловлено особенностью эпидпроцесса», – сказала Попова.

Также она напомнила, что Роспотребнадзор проводит масштабные исследования с конца июня. Максимальные показатели коллективного иммунитета у детей до 6 лет – до 42% из числа обследованных, а также детей от 7 до 13 лет – до 38%. 

Ранее правительство РФ утвердило особенности оказания медицинской помощи при угрозе распространения опасных заболеваний. Также Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. Они будут действовать в стране до 1 января 2021 года.



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