Путин провел переговоры с Меркель

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15.07.2020, 15:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили тему ситуацию в Ливии и урегулирование конфликта на востоке Украины, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«В центре внимания разговора находилась реализация Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, участники переговоров обсудили ситуацию вокруг военного эмбарго в отношении Ирана, а также текущую обстановку в Ливии», – цитирует Зайберта ТАСС.

Прошлые телефонные переговоры между лидерами РФ и Германии проходили в начале июня. 



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