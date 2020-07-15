Ученые разработали методику выделения нитей мысли

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15.07.2020, 15:30, Разное

Канадские исследователи провели исследование на предмет изучения мыслей человека с целью поиска мозгового маркера их появления. В результате ими была разработана методика косвенного определения окончания одной мысли и начала другой.
В ходе научной работы ученые, представляющие Университет Квинс (Канада), провели сравнение мозговой активности добровольцев с совокупностью стандартных шаблонов. При этом отсутствовал акцент на определенных мыслях и их значении, а лишь улавливались точки мыслительных переходов. В итоге было установлено, что в среднем человека посещают около 6,2 тысяч мыслей ежедневно. По словам исследователей, понимание процесса перехода мыслей необходимо для возможности предсказания аспектов личности людей.

Ученые также анонсировали продолжение исследования для выяснения процесса изменения когнитивной динамики на протяжении всей человеческой жизни. Кроме того, они планируют раскрыть суть механизмов улучшения уровня мышления и скорости мысленных переходов. Как заявляют эксперты, выявление подобных нюансов позволит уже на раннем этапе идентифицировать появление неупорядоченных мыслей у больных шизофренией или быстрых мыслей при синдроме дефицита внимания и гиперактивности или маниакальной депрессии. Об этом пишет MedicalXpress.



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