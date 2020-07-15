Спасите Бритни: почему мать Бритни Спирс решила взять шефство над певицей и причем здесь ее отец-тиран

15.07.2020, 15:20, Разное

В последние дни в соцсетях вновь стали активно обсуждать жизнь известной певицы – и связано это не столько с выходками самой Бритни, сколько с информацией о том, какое влияние на ее карьеру и отношения оказывает ее отец Джеймс Парнелл Спирс. Напомним, мужчина долгие годы являлся ее официальным опекуном. Когда-то такое решение было принято в связи с нервным срывом самой Бритни и тем, что она на тот момент не могла заботиться о своих детях. Но в 2019-м появились сообщения о том, что Джеймс передал все свои полномочия помощнице Джоди Монтгомери. Также сообщалось, что Спирс-старший поднял руку на своего старшего внука Шона на глазах у младшего Джейдена. Впрочем, как оказалось, еще до этого инцидента изначально благие намерения родителя певицы обернулись неприятными последствиями.

По сообщениям интернет-пользователя Эндрю Гэллери, который представляется в интернете бывшим фотографом и другом Бритни, настоящий злодей в этой истории именно Джеймс Спирс. Несколько дней назад Гэллери обнародовал в сети письмо, которое певица якобы написала еще в 2009 году. Примечательно, что оригинал документа Спирс будто бы заставили уничтожить и у фотографа в распоряжении оказались только копии. В бумаге от третьего лица рассказывается, как Бритни обманным путем заставили расторгнуть брак с Федерлайном и передать ему права по опеке над их общими детьми: Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом.

Ее обманули и подставили. У нее забрали детей, и Бритни потеряла контроль, что в подобных обстоятельствах могло бы произойти с любой матерью,

– говорится в этом письме.

Бритни Спирс с семьей и отцом (крайний слева), нулевые годы

Опека уже над самой Бритни, судя по написанному, на самом деле является финансовой оферой, призванной контролировать активы певицы. И хотя автор письма не называет имен, становится понятно, что главная критика тут направлена на Джеймса Спирса, который и распоряжается сейчас бизнесом Спирс. К слову, якобы именно Джеймс не разрешает ей выйти замуж за нынешнего бойфренда Сэма Асгари и иногда запрещает ей даже прогуляться за кофе.

Бритни с бойфрендом Сэмом Асгари, 2020 год

Эндрю Гэллери также сообщил подписчикам, что вышеозначенное письмо ему когда-то передала сама Бритни и что он решил сделать его достоянием общественности, поскольку активно следит за жизнью своей подруги и желает ей счастья. После этой публикации в Twitter тут же начали набирать популярность хэштеги “Освободите Бритни” и “Спасите Бритни”. Матери Спирс Линн, по-видимому, тоже стала известна эта ситуация: 13 июля она подала в Верховный суд Лос-Анджелеса прошение о том, чтобы получать уведомления обо всех операциях, касающихся фонда Спирс Revocable Trust SJB. Этот траст был создан еще в 2004 году, чтобы защитить все активы Бритни и оставить наследство ее сыновьям. Об этом сообщило издание The Blast.

Также еще в прошлом году Линн подала заявление на то, чтобы быть включенной в процесс опекунства, и заседание по этому делу должно было пройти этим летом, но было перенесено из-за карантина. Теперь Линн остается ждать ответов по обоим прошениям. Тем временем примерное состояние Бритни аналитики оценивают в 200 миллионов долларов, а анонимные источники сообщают The Blast:

Теперь Линн хочет быть активно вовлечена во все финансовые операции в жизни ее дочери. Ее прошение – это первый запрос по данному трасту за долгие годы.

Бритни и Линн Спирс, 2010 год