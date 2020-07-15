Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу

15.07.2020, 15:08, Новости дня

В РФ необходимо провести модернизацию инфекционной службы, чтобы защитить граждан и обеспечить стабильное оказание плановой помощи, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

«Очевидно, что наша система здравоохранения с нагрузкой справляется, <…> но нужно помнить, что в экстренной ситуации проявились и уязвимые стороны отечественной медицины», – цитирует РИА «Новости» Мишустина.

По его словам, эти проблемы нуждаются в решении и в будущем их нельзя допускать. В связи с этим он призвал провести модернизацию инфекционной службы, «чтобы защитить граждан и обеспечить стабильное оказание плановой помощи».

Вместе с тем он добавил, что российская система здравоохранения справляется с нагрузкой на фоне коронавируса.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил, что система российского здравоохранения готова к возможной второй волне коронавируса, однако россиянам важно относиться к своему здоровью с повышенным вниманием.