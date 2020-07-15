Школы и колледжи Новгородской области оснастят современным оборудованием

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15.07.2020, 15:08, Новости дня

В Новгородской области более 100 образовательных учреждений в 2020 году получат ноутбуки и интерактивные панели по национальному проекту «Образование», сообщила министр образования региона Евгения Серебрякова.

«У нас в 2019 году 10 учреждений (школ) получили оборудование и вошли в этот проект [«Цифровая образовательная среда»], в 2020 году еще 102 учреждения получат оборудование и войдут в проект – практически уже больше 50% образовательных организаций Новгородской области. Сюда входит у нас также СПО (среднее профессиональное образование – прим. ВЗГЛЯД), коррекционные школы», – сказала ТАСС Серебрякова.

Как уточнили в министерстве образования Новгородской области, в рамках проекта образовательные учреждения региона приобретают компьютерную технику: ноутбуки, многофункциональные устройства и интерактивные панели. Серебрякова отметила также, что переоснащенные школы, колледжи и техникумы будут в первую очередь задействованы в эксперименте по созданию и внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений.

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов появился разработанный Министерством просвещения совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций проект постановления правительства, в рамках которого предлагается в качестве эксперимента начать создание и внедрение цифровой образовательной среды для учебных заведений 14 регионов с 1 сентября 2020 года, в числе пилотных регионов и Новгородская область. Уточняется, что внедрение ЦОС проходит в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в нацпроект «Образование».



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