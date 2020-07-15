Новый сезон добычи золота открыли на «Ксеньевском прииске»

15.07.2020, 14:53, Разное

В Забайкалье на «Ксеньевском прииске» начался сезон добычи золота. Данное предприятие является одним из лидеров в соответствующей отрасли в России. За первые несколько недель сезона ему удалось добыть порядка 400 килограммов драгоценного металла. «Ксеньевский прииск» также поставил перед собой задачу добыть до конца текущего года не менее одной тонны золота.

Драгоценные металлы сейчас являются «активом-убежищем». Ситуация на валютном рынке заставляет инвесторов задумываться о покупке золота, так как оно намного стабильнее любой валюты. В РФ добыча драгоценного металла является важной отраслью в государственных масштабах. Предприятия, занимающиеся соответствующим промыслом, с начала года продемонстрировали прирост примерно в 4%, информирует profile.ru

В минувшем году российская золотодобывающая отрасль в целом не смогла справиться с поставленными задачами в рамках планов.

«Ксеньевский прииск» превысил их на 35%. Предприятию удалось добыть более 1,5 тонны золота, что является рекордом для данного региона за всю его историю. Такой успех не случаен, так как в руководстве компании находятся опытнее специалисты своего дела – Виктор и Егор Литуевы. Они являются сторонниками подрядного метода добычи золота. Это означает, что кураторы распределяют технические задания между подрядчиками. Одним из основных правил «Ксеньевского прииска» является наем на работу исключительно тех компаний, которые зарегистрированы в Забайкалье. Это позволяет приносить средства в бюджет региона и обеспечивать местных жителей рабочими местами.

«Ксеньевский прииск» постоянно модернизируется и покупает новую современную технику. Братья Литуевы привыкли работать только с самым качественным оснащением, что отражается и на результатах их труда. Главным недавним приобретением предприятия стала шлихо-обогатительная установка, которая позволяет минимизировать потери золота при промывке и просеивании. Также компания заботится об экологии, ввиду чего всегда обновляет средства обработки вторичного сырья. Братья Литуевы заявляют, что судьба Кузбасса, где реки постоянно пересыхают или желтеют, не должна затронуть Забайкалье.

В минувшем году «Ксеньевский прииск» занял порядка 178 гектаров, однако в текущем году территорию полностью восстановили после добычи золота, ввиду чего земля на ней снова плодородна. За последние годы подрядчики организации рекультивировали более 850 гектаров почвы.

Благодаря специальной внутренней экологической программе «Ксеньевскому прииску» удалось предотвратить выброс примерно 70 тонн вредоносных веществ в атмосферу. Были приняты меры по минимизации выхлопов от двигателей автомобилей, оптимизации транспортных процессов и установке систем рециркуляции выхлопных газов.

Руководство прииска всегда говорит, что Забайкалье для него является «своим регионом», где живут «свои люди». Из-за этого для братьев Литуевых важно сделать как можно больше для местной громады.