 

Пенсионерка в Ставрополе избила доской занимавшуюся сексом в кустах пару

15.07.2020, 14:53, Новости дня

В Ставрополе боевая пенсионерка накинулась с доской на парочку, занимавшуюся сексом в кустах под ее окнами.

По словам пользователей соцсетей, жительница многоэтажки, около которой молодые люди решил заняться сексом, «не выдержала такой наглости и вышла на улицу разбираться», передает «Регион ONLINE».

В воспитательных целях пенсионерка, которую местные называют тетя Ирина, вооружилась доской, которой отлупила молодых людей. Кадры, на которых женщина расправляется с парой, разлетелись по соцсетям.

Напомним, в июне в центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих. Инцидент произошел на Хохловской площади, которую называют Ямой. Вокруг собралась толпа зрителей, многие снимали происходящее на телефон. Позже занимавшийся сексом молодой человек был арестован на десять суток.

Психолог объяснила поступок занявшихся сексом на публике. 



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