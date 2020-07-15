В Екатеринбурге троих полицейских посадят в тюрьму за изнасилование

15.07.2020, 14:53, Разное

В Екатеринбурге трое полицейских будут отбывать наказание в тюрьме за изнасилование. Двоим из них суд дал 6 лет, еще одному – 6,5 лет. Строгое наказание понесли еще 17 правоохранителей, в той или иной форме прикрывающие коллег.

Суд над злоумышленниками состоялся спустя год после содеянного. Прошлым летом сотрудники правоохранительных органов в служебной машине изнасиловали девушку. У нее имелись какие-то проблемы с оформлением регистрации в городе. Полицейские предложили решить вопрос “иным” способом, пишет телеграм-канал Hue.

В результате со службы были уволены трое руководителей. Еще три человека теперь будут работать на нижестоящих должностях. Восемь человек предупредили о неполном служебном соответствии.