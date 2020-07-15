 

В Сочи пару задержали за секс на пляже

15.07.2020, 14:53, Новости дня

В Сочи полицейские задержали молодых людей, занимавшихся сексом на открытом городском пляже, молодым людям грозит административное наказание по делу о мелком хулиганстве.

Полицейские нашли пару на качелях на городском пляже, правоохранители попросили молодых людей одеться и пройти в отделение, пишет «Подъем».

Парня и девушку предупредили, что им грозит до 15 суток по статье о мелком хулиганстве.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю изданию сообщили, что по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Видеозапись, предположительно, была снята сотрудниками полиции. Как она попала в Сеть, пока не установлено.

 

Ранее в среду сообщалось, что в Ставрополе пенсионерка накинулась с доской на парочку, занимавшуюся сексом в кустах под ее окнами.

В июне в центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих. Инцидент произошел на Хохловской площади, которую называют Ямой. Вокруг собралась толпа зрителей, многие снимали происходящее на телефон. Позже занимавшийся сексом молодой человек был арестован на десять суток.

Психолог объяснила поступок занявшихся сексом на публике.



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