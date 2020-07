Apple отсудил у Еврокомиссии €13 млрд

15.07.2020, 14:50, Новости дня

Суд Европейского союза в Люксембурге отменил решение Европейской комиссии о рекордном штрафе для американской корпорации Apple. Об этом пресс-служба суда 15 июля сообщила в Twitter.

В решениях по делам “Ирландия против Еврокомиссии” и “Apple против Еврокомиссии” говорится, что штраф за снижение налоговых выплат в Ирландии на сумму €13 млрд был наложен в 2016 году ошибочно.

По мнению судей, комиссия не смогла доказать в соответствии с требуемыми юридическими стандартами получение компаниями Apple Sales International и Apple Operations Europe особых экономических преимуществ и противозаконной государственной помощи.

Также суд считает, что Еврокомиссия пришла к неверному выводу о связи налоговых льгот Apple с тем, что в Ирландии находится европейская штаб-квартира американской компании: не было доказано, что льготы предоставлялись американскому технологическому гиганту в порядке исключения.

#EUGeneralCourt annuls the decision taken by the @EU_Commission regarding the Irish #TaxRulings in favour of @Apple #Apple #EUCommission #StateAid pic.twitter.com/KoF6r1n82S

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) July 15, 2020

30 августа 2016 года Европейская комиссия потребовала от корпорации Apple выплатить €13 млрд штрафа по налоговым задолженностям в Ирландии за 2003–2014 годы. В решении говорилось, что ирландское правительство позволило Apple воспользоваться низкими ставками налогообложения и минимизировать начисления, что противоречило правилам ЕС.

В Apple заявили, что регуляторы ЕС проигнорировали нормы корпоративного права, а также целенаправленно выбрали метод для максимального увеличения наказания. Юристы корпорации обратились в суд. Апелляцию также подало правительство Ирландии.

Apple – американская корпорация, производитель компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Штаб-квартира компании находится в Купертино (штат Калифорния).