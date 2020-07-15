Боевики вернули тело погибшего в Донецкой области украинского военнослужащего

15.07.2020, 14:50, Новости дня

15 июля боевики передали представителям операции Объединенных сил (ООС) тело военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибшего 13 июля под Зайцево Донецкой области. Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба ООС.

“15 июля состоялось возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево. Сейчас продолжается подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почтения памяти павшего украинского героя”, – говорится в сообщении.

Сьогодні, 15 липня відбулося повернення з тимчасово окупованої території тіла військовослужбовця Збройних Сил України,… Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Kolmapäev, 15. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Утром 13 июля в районе Зайцево боец ВСУ получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

При попытке эвакуировать тело был убит украинский медик.

Тело погибшего перед этим военнослужащего боевики забрали на не подконтрольную Украине территорию.