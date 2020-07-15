Мнение: Приятная новость!

15.07.2020, 14:42, Разное

Только что сообщили из Эксмо – они приняли решение допечатать тираж “Страны утраченной эмпатии”, в августе выпустят еще 1000 экз. Ура! Ну а для тех, кто не хочет ждать августа – прекрасная возможность СЕГОДНЯ получить книгу из рук автора в центре Москвы:

СРЕДА со СТРАНОЙ УТРАЧЕННОЙ ЭМПАТИИ, я в Шоколаднице на Китайгороде с книжками с 18 до 20 ч, 15 июля 2020 года, готов подписать свое творение для всех желающих!

Если все-таки потеряетесь – звоните по тел. +7985-741-0098, Алексей. Если ж вы не в Москве или даже за границей – шлите заказ в личку или на почту [email protected]

Всё вышлю в лучшем виде!

Да и вообще – летом в Шоколаднице хорошо. Выпьем чаю или кофе, поболтаем, обсудим текущую политическую ситуацию и вопросы бытия. Место хорошее, Центр, до метро – два шага.