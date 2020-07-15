Реализация крупных строек во многом на плечах трудовых мигрантов

15.07.2020, 14:30, Разное

В мире в целом, и в РФ в частности сегодня сложилась ситуация, когда для реализации того или иного проекта требуется привлечение огромного количества рабочих и строителей, а регион или страна не обладают таким количеством рабочих рук.

В качестве примера можно привести строительство Готтардского железнодорожного туннеля в швейцарских Альпах в период с 2012 по 2016 годы, АЭС в Финляндии с период с 2005 по 2014 годы, медицинского центра Erasmus Medical Centre в Нидердандах с 2009 по 2017-й, общественно-делового комплекса “Лахта-центр”, международного аэропорта в Сочи. К постройке всех этих объектов привлекались международные девелоперские компании с огромным пулом компетенций наподобие Yamato и Rönesans Holding, пишет «Прайм».

Дочерняя компании Rönesans Holding занимается возведением Амурского ГПЗ, на строительстве которого заняты порядка 30 000 низкоквалифицированных рабочих. В основном это выходцы из стран СНГ. Противники привлечения иностранных трудовых мигрантов заявляют, что те отбирают хлеб у отечественных строителей. Но, как показывает практика, строители с российским паспортом предпочитают работать в родных регионах и отказываются выезжать на объекты вахтовым методом. Так же иностранных рабочих обвиняют в срыве строительства объектов, приводя в пример, недавние события на Амурском ГПЗ, причиной которых стало недопонимание между менеджментом и рабочими в вопросе выплаты зарплаты. Этот довод так же несостоятелен, так как свои претензии высказали менее 1% от всего коллектива рабочих, и подобный инцидент случился в истории компании едва ли не впервые.

Международные строительные компании на сегодняшний день являются эффективным инструментом для решения масштабных инфраструктурных задач. Без привлечения таких девелоперов российская экономика рискует безнадежно отстать от ведущих мировых экономик. Именно об этом говорил в своем заявлении Владимир Путин. Глава государства так же подчеркнул, что сегодня в РФ ощущается острая нехватка рабочих рук, которая является фактором сдерживающим рост отечественной экономики, что недопустимо. Кроме того, глава государства напомнил, что трудовые мигранты работают над созданием рабочих мест для высококвалифицированных отечественных специалистов, которые будут трудиться на построенных объектах. В случае нехватки российских инженеров, придется привлекать на работу иностранцев, что позволит обратить процесс «утечки мозгов».