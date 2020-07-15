Эксперты рассказали, как защитить мобильный банк от взлома

15.07.2020, 14:30, Разное

Иногда целью злоумышленников становятся не только персональные данные владельца мобильного устройства, но и средства с его банковских счетов. Эксперты рассказали, как защитить мобильный банк от взлома.

За последнее время значительно участились случаи мошенничества, связанного с мобильными телефонами. Так, зачастую злоумышленники осуществляют звонки клиентам финансовых организаций или используют специальные вредоносные программы с целью получения данных для взлома мобильного банка, пояснил эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Кроме того, директор практики информационной безопасности AT Consulting Тимурбулат Султангалиев объяснил: почти пять процентов взломов нацелены именно на защитные системы мобильного банка.

У мошенников появляется доступ к любому приложению, установленному на смартфоне, если его владелец установит вирус. Стоит отметить, что для этого злоумышленники зачастую прибегают к методам социальной инженерии. Таким образом, чтобы защитить себя от данной угрозы, специалисты рекомендуют применять настройки двухэтапной аутентификации, совсем не использовать мобильный банк на телефоне или же входить в личный кабинет только с помощью персонального компьютера, на котором обязательно должна быть установлена антивирусная программа, информирует Инфореактор.