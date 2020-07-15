Голикова сказала, сколько средств потратили на лечение коронавируса в России

15.07.2020, 14:30, Новости дня

На лечение коронавируса в РФ за все время направили порядка 40 млрд рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Летальность от заболевания в РФ значительно ниже, чем показатели в других странах, указала Голикова, передает РИА «Новости».

«Летальность от новой коронавирусной инфекции, пока данные Росстата мы имеем только включая май, составила 2,3%, что значительно ниже, чем в других странах мира», – отметила вице-премьер.

По ее словам, в регионах развернули 169 тыс. коек для коронавирусных больных, часть из них планируется сохранить в резерве, другую часть вернуть в обычный режим.

«По состоянию на вчерашний день в субъектах РФ развернуто 169 тыс. коек. Мы понимаем, что часть из них, скорее всего, будет возвращена к плановой помощи, но тем не менее, и мы вчера говорили об этом на рабочей группе Госсовета, соответствущий резерв должен быть сохранен», – отметила Голикова.

Смертность в РФ за пять месяцев 2020 года не выросла по сравнению с 2019 годом, подчеркнула она, информирует ТАСС. С марта по май 2020 года на лечение коронавируса направили свыше 22 млрд рублей из средств ФОМС, сказала Голикова.

Она отметила, что в стране нужно создать кадровый резерв специалистов на случай возникновения ситуаций, подобных пандемии коронавируса. Необходимо обеспечить длительное диспансерное наблюдение за переболевшими коронавирусом пациентами и предусмотреть систему реабилитации для них.

Российские ученые выделили более 100 штаммов коронавируса, указала вице-премьер. Также в РФ было зарегистрировано свыше 100 тест-систем для диагностики коронавируса.

«На сегодняшний день в РФ зарегистрировано 114 тест-систем для диагностики Covid-19. Работают 794 лаборатории во всех регионах страны, которые такую диагностику осуществляют», – сказала Голикова.

Вице-премьер выразила надежду, что в скором времени будут разрешены клинические испытания вакцины от коронавируса центра «Вектор».

Российское правительство работает над возобновлением международного авиасообщения, добавила Голикова.

«Мы ведем сейчас работу по возобновлению международного авиационного сообщения с теми странами, которые соответствуют заявленным нами критериям на принципе взаимности. И мы ожидаем, что авиационные власти в самое ближайшее время представят нам соответствующую информацию», – отметила она.

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 6422 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 746 369 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 523 249 человек, из них 10 424 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 156 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 11 770 человек.

Накануне, 14 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6248. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 174.