 

В Подмосковье несколько деревень из-за дождя оказались отрезаны от цивилизации

15.07.2020, 14:30, Разное

Из-за сильного дождя несколько деревень Подмосковья остались отрезаны от цивилизации. Не повезло, прежде всего, населенным пунктам Можайского района.
Сильные ливневые потоки спровоцировали размытие единственной дороги, соединяющей поселки с большой землей. Речь идет о населенных пунктах Бабаево, Хорошилово, Мечтаево, Сальницы, Лесная Губерния, Хорошилово-1. Теперь люди не могут попасть в город по делам или же вернуться домой с дач.

Временно спасатели решили сделать пеший переход. Он будет действовать, пока власти обновят объездную дорогу. Из-за особенностей местного ландшафта существует риск образования новых подтоплений, пишет телеграм-канал Mash.



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