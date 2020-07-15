Турция объявила о возобновлении авиасообщения с Россией с сегодняшнего дня
15.07.2020, 14:20, Разное
Турция и РФ договорились о возобновлении авиасообщения с сегодняшнего дня. Об этом турецкому информационному агентству «Анадолу» рассказали в министерстве транспорта и инфраструктуры.
Как сообщил источник агентства РИА Новости, в авиакомпании Turkish Airlines пока не определились с датой первого рейса в Турцию. На сегодня ни одного перелета не запланировано.
На фоне распространения новой коронавирусной инфекции в середине марта РФ прекратила авиасообщение со странами Европы, Китаем, Южной Кореей и Ираном. Позже были закрыты все границы и международное авиасообщение было полностью приостановлено.
Его возобновление несколько дней назад анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова. Она сообщила, что РФ с середины месяца начнет переговоры о возобновлении перелетов только в те страны, где в течение двух недель в среднем заражаются не более 40 человек на 100 тысяч жителей, а коэффициент распространения коронавируса не будет превышать 1.
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Источник: Новая газета
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