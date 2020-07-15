Эван Шпигель рассказал об отношениях Миранды Керр с Орландо Блумом: “Он желанный и частый гость в нашем доме”

15.07.2020, 14:18, Разное

Возлюбленный известной модели и генеральный директор Snapchat Эван Шпигель обычно оказывается в фокусе всеобщего внимания и в объективах фотоаппаратов куда реже своей супруги. Но в этом месяце – по-видимому, в честь третьей годовщины его свадьбы с Керр – Эван решил сделать исключение. Вместе с Мирандой он появился на обложке нового номера Wall Street Journal и дал большое интервью. В ходе этого разговора Шпигель рассказал как историю своего знакомства с будущей женой, так и то, как складываются его отношения с “бывшим” Миранды – актером Орландо Блумом.

Миранда Керр и Эван Шпигель на обложке Wall Street Journal

Вспоминая свое первое свидание с Мирандой, Эван в интервью рассказал, что модель тогда опоздала на 45 минут и постоянно нервно хихикала – а встречу молодые люди почему-то решили назначить в классе по кундалини-йоге. Дальнейшее общение пары проходило в более спокойной обстановке, и Шпигель довольно быстро нашел ключ к сердцу девушки: вся ее жизнь на тот момент крутилась вокруг сына от брака с Орландо Блумом, 9-летнего Флинна, а значит, он должен был с этим считаться. Поэтому одним из его первых подарков Керр стал пряничный домик, на котором были выведены имена модели и ее сына.

Также Эван признался, что его собственные родители давно развелись, и поэтому он хорошо понимает желание Керр наладить отношения с бывшим супругом:

То, что я вижу в общении Миранды и Орландо, значительно отличается от того, что я раньше испытывал сам, глядя на родителей… И я, безусловно, понимаю, что никоим образом не смогу заменить Флинну отца – я, скорее, просто состою в команде Флинна.

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Публикация от WSJ. Magazine (@wsjmag)14 Июл 2020 в 8:46 PDT

Шпигель сказал, что Блум частый и желанный гость в их доме – в чем Эван видит заслугу своей жены:

Это то, за что я люблю Миранду. В ее мире всем всегда рады и все друзья. Это ее австралийский взгляд на жизнь.

Карантин пара провела в том же доме, где и прошла фотосессия для обложки WSJ. По словам Эвана и Миранды, последние месяцы они старались не предаваться тревожным мыслям и не предъявлять друг к другу и к детям завышенных требований. Пожав плечами, Шпигель отметил, что “все ограничения для Флинна на использование гаджетами мы отменили”, на что Керр с улыбкой возразила: “Мы все же стараемся не сильно концентрироваться на телефонах”.

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Публикация от Miranda (@mirandakerr)14 Июл 2020 в 1:37 PDT

Напомним, об отношениях Миранды Керр и Эвана Шпигеля стало известно в июле 2015 года, после того как папарацци заметили влюбленных держащимися за руки на одной из улиц Лос-Анджелеса. В следующем месяце Миранда и Эван отправились в первое совместное путешествие. Через полгода после начала отношений Эван познакомился с сыном Миранды от брака с Орландо Блумом – Флинном. В мае 2016-го Шпигель и Керр приобрели совместный особняк за 12 миллионов долларов, чтобы начать жить вместе, а в июле объявили о помолвке. Керр и Шпигель поженились в мае 2017 года, а спустя год, 7 мая 2018-го, модель подарила супругу первенца – сына Харта. Второй ребенок пары, сын Майл, родился в октябре 2019-го.

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Публикация от Miranda (@mirandakerr)14 Июл 2020 в 5:05 PDT