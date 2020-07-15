После лечения в рехабе: Скотт Дисик и София Ричи возобновили роман

15.07.2020, 14:18, Разное

В мае этого года стало известно, что бывший гражданский супруг и отец троих детей Кортни Кардашьян, 37-летний Скотт Дисик, и 21-летняя дочь Лайонела Ричи София разорвали отношения после трех лет романа. Об этом сообщили сразу несколько западных СМИ, ссылаясь на проверенные источники. Виной тому стал образ жизни Скотта – он вернулся к пагубным привычкам прошлого и из-за этого отправился в рехаб. Но сейчас, похоже, София и Скотт простили друг другу обиды и пробуют начать все сначала.

Скотт Дисик и София РичиМежду ними снова возникла романтика, отношения вернулись,- рассказал источник Us Weekly, отметив, что Дисик и Ричи перед расставанием “не ладили”, а двухмесячный разрыв помог им “поработать над собой”:

София хотела, чтобы Скотт преодолел все свои проблемы, а Скотт хотел уделить больше внимания себе и своей семье – перед тем как думать о романтических отношениях.

Новость о примирении пары появилась спустя пару дней после того, как София опубликовала в Instagram снимок из гостиной Скотта. Инсайдеры сообщают, что время, проведенное им в реабилитационном центре в Колорадо в конце апреля, пошло на пользу не только моральному и физическому состоянию Дисика, но и его отношениям с семьей, с детьми, а теперь и с Софией.

Скотт Дисик и София РичиНапомним, Дисик начал встречаться с Ричи в 2017 году, причем отец девушки был категорически против их романа. До этого девушка недолго встречалась с Джастином Бибером. Их отношения завязались летом 2016 года и довольно стремительно закончились. Что касается Скотта, в 2006 году он закрутил роман с Кортни Кардашьян. 14 декабря 2009-го у пары родился сын Мэйсон, 8 июля 2012-го – дочь Пенелопа, а 14 декабря 2014-го – сын Рейн. За время своего романа Кортни и Скотт несколько раз разрывали отношения, но потом вновь воссоединялись. В 2016-м в их истории была поставлена точка.