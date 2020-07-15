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15.07.2020, 14:17, Разное

Иосиф Пригожин назвал причину вражды с отцом Жанны Фриске. По словам продюсера, Владимир Копылов отправляет ему оскорбительные сообщения.
Какое-то время в Сети не прекращаются обсуждения переодевания Натальи Фриске в платье своей сестры. Многие интернет-пользователи считают, что таким образом она питается скопировать образ Жанны Фриске.

Своими мыслями на этот счёт поделился Иосиф Пригожин. Кроме того, музыкальный продюсер отметил, что уже комментировал данную тему, однако нашёлся человек, которому его мнение сильно не понравилось. Им оказался отец Жанны Фриске.

Продюсер считает, что заменить чью-то индивидуальность очень сложно, ведь каждый артист создаёт собственный уникальный образ.

«Наверное, Наташа могла бы быть успешной артисткой, если бы сформировала собственный репертуар. И я даже в этом уверен»,- пояснил Пригожин.

При этом он отметил, что не ожидал столь бурной реакции на подобное мнение со стороны Владимира Копылова. После этого случая продюсер осознал, что все его слова отец Натальи Фриске будет воспринимать подобным образом.

«Этот человек нарушает всякие принципы порядочности и человечности и иногда даже ночью может присылать мне СМС-ки», – поделился Пригожин с журналистами Teleprogramma.pro.



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