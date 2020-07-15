Мультипликатор Бардин: Миллиард Сбербанка потратят на перезапуск Винни-Пуха

15.07.2020, 14:16, Новости дня

Киностудия «Союзмультфильм» бездарно просаживает деньги, поэтому не исключено, что миллиард, полученный от Сбербанка, пойдет на повтор «Винни-Пуха» или «Ежика в тумане», сообщил газете ВЗГЛЯД известный советский и российский художник-мультипликатор Гарри Бардин.

Сбербанк совместно с «Союзмультфильм» создал дочернее предприятие, где планируется развивать детскую анимацию, а также создавать новые проекты – сериалы для дошкольников и школьников, полнометражные фильмы для семейной аудитории. На первом этапе банк инвестирует в развитие более миллиарда рублей.

«Я уже тридцать лет назад ушел из «Союзмультфильма» и меня их дела абсолютно не беспокоят. Я только вижу, как они просаживают довольно бездарно деньги. Может они этот миллиард вложат в повтор «Винни-Пуха» или «Ежика в тумане», кто знает, что в их головах», – говорит Бардин.

Мультипликатор рассказывает, что для детской анимации миллиард – очень хорошая сумма. На эти деньги можно пригласить талантливых специалистов с новыми идеями, организовать хороший мозговой штурм, провести конкурс сценариев и создать свежий и абсолютно новый проект.

«Явно не стоит пользоваться старыми отработанными схемами мультфильмов, которые успешно прошли по экранам телевизоров и кинотеатров в советские годы, а нужно создать что-то свое, новое и непохожее. А не пользоваться старым успехом. Это самый простой и ленивый путь – он не на созидание», – считает Бардин.

Он также подчеркнул, что для него является большой загадкой шаг Сбербанка, поскольку не понимает, какие здесь могут быть перспективы.

В начале 2018 года «Союзмультфильм» выпустил продолжение серии советских мультфильмов по мотивам произведений Эдуарда Успенского – «Возвращение в Простоквашино», а на лето 2020 запланирован выход новых серий «Ну, погоди!».