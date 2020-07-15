Le Monde – Эрдоган против Эрдогана — турецкая писательница назвала пощёчиной светскому обществу обустройство мечети в Святой Софии

15.07.2020, 14:08, Новости дня

Преобразование собора Святой Софии в мечеть можно рассматривать как «пощёчину тем, кто ещё верит, что Турция — светская страна», считает в Le Monde писательница Аслы Эрдоган. По мнению автора, президент страны и её однофамилец Реджеп Тайип Эрдоган положил конец кемалистской секулярной системе и показал, что стремится к завоеванию абсолютной власти.



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«Я родом из города, который при основании назывался Константинополем, а сегодня, более тысячи лет спустя, зовётся Стамбулом. Между двумя этими именами город носил более двух десятков различных названий. Он перенёс почти два десятка осад, две эпидемии чумы, около десяти крупных землетрясений. Он пережил бессчётное множество войн, битв, интриг и противостояний», — пишет турецкая писательница Аслы Эрдоган в своей статье для Le Monde.

Стамбул, по словам Аслы, «видел, как сотни правителей приходят, царствуют и уходят». Город собрал в себе множество языков, религий и культур. И символом своеобразности и особой истории бывшего Константинополя, где испокон веков Запад встречался с Востоком, и по сей день служит собор Святой Софии — «монумент, столь же величественный и уникальный, как египетские пирамиды».

Однако прогулка по стамбульским улицам даёт понять, что османцы не слишком бережно отнеслись к предшествующим культурам, хотя многое переняли и ассимилировали.

И теперь преобразование собора Святой Софии в мечеть видится как «продуманная пощёчина тем, кто ещё верит, что Турция — светская страна». С нынешнего момента можно считать, что кемалистская секулярная система, одно из редких исключений в мусульманском мире, отменена, настаивает писательница.

Хотя большинство турок видят в обустройстве новой мечети скорее политический ход, направленный на отвлечение внимание от экономического кризиса, примечательно, что оппозиционные партии, в особенности Республиканская народная партия, считающаяся главной продолжательницей идей кемализма, ограничились очень сдержанной критикой или вовсе промолчали. Некоторые даже позитивно оценили инициативу.

«Никто не хочет оскорбить религиозные чувства народа — правда, никто у него и не поинтересовался, хочет ли он, на самом деле, таких преобразований», — рассуждает автор статьи.

Называя восстановление мечети в Святой Софии «последним штрихом завоевания», по словам Аслы Эрдоган президент Турции, её однофамилец, Реджеп Тайип Эрдоган объявляет себя преемником Мехмеда II Завоевателя и других османских султанов. Сам термин «завоевание» принадлежит к ушедшей эпохе, когда победитель стирал с лица земли побеждённого без лишних моральных терзаний, забирал себе или уничтожал чужие святыни.

И сегодня режим Эрдогана говорит, что Османская империя станет «новой моделью» для современной Турции. «Этот режим больше не будет обременять себя ни этическими ценностями, приписываемыми Западу или современному обществу, ни какими-то западными понятиями о современности в целом. Он не позволит таким пустякам, как закон, демократия и всё в этом духе, встать на пути у своего масштабного завоевания… Завоевания абсолютной власти», — предупреждает писательница.