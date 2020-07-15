 

Изнасиловавшие проститутку экс-полицейские осуждены на Урале

15.07.2020, 13:53, Новости дня

В Ленинском суде Екатеринбурга вынесен приговор трем экс-полицейским – бывшим сотрудникам полка ППС УМВД, которых обвиняли в изнасиловании проститутки в служебном автомобиле. Все трое были признаны виновными.

Вадим Мустафин приговорен к шести годам и шести месяцам колонии общего режима, Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов получили по шесть лет колонии, передает Ura.ru.

По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года полицейские встретили 22-летнюю гражданку Казахстана возле сауны и увезли ее в гаражи.

«Действуя группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей 1997 года рождения, изнасиловали ее и совершили иные действия сексуального характера», – сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Свердловской области Александр Шульга.

Двое из троих подсудимых не отрицают сексуальный контакт с ней, но утверждают, что все произошло по согласию.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщпл, что после случившегося 17 полицейских были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности: три непосредственных руководителя насильников уволены со службы, трое переведены на нижестоящие должности, восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии.

Наказанию также подверглись три человека из руководящего состава ГУ МВД по Свердловской области, в том числе один генерал.

Сами фигуранты дела были уволены из полиции по отрицательным мотивам.

Ранее Верховный суд Башкирии в ходе апелляционных слушаний полностью оправдал экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы. Третий фигурант дела был признан виновным.

Следствие полагало, что в ночь на 30 октября 2018 года они изнасиловали 23-летнюю коллегу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Обвиняемые заявляли о своей невиновности.



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