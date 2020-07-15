Изнасиловавшие проститутку экс-полицейские осуждены на Урале
15.07.2020, 13:53, Новости дня
В Ленинском суде Екатеринбурга вынесен приговор трем экс-полицейским – бывшим сотрудникам полка ППС УМВД, которых обвиняли в изнасиловании проститутки в служебном автомобиле. Все трое были признаны виновными.
Вадим Мустафин приговорен к шести годам и шести месяцам колонии общего режима, Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов получили по шесть лет колонии, передает Ura.ru.
По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года полицейские встретили 22-летнюю гражданку Казахстана возле сауны и увезли ее в гаражи.
«Действуя группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей 1997 года рождения, изнасиловали ее и совершили иные действия сексуального характера», – сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Свердловской области Александр Шульга.
Двое из троих подсудимых не отрицают сексуальный контакт с ней, но утверждают, что все произошло по согласию.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщпл, что после случившегося 17 полицейских были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности: три непосредственных руководителя насильников уволены со службы, трое переведены на нижестоящие должности, восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии.
Наказанию также подверглись три человека из руководящего состава ГУ МВД по Свердловской области, в том числе один генерал.
Сами фигуранты дела были уволены из полиции по отрицательным мотивам.
Ранее Верховный суд Башкирии в ходе апелляционных слушаний полностью оправдал экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы. Третий фигурант дела был признан виновным.
Следствие полагало, что в ночь на 30 октября 2018 года они изнасиловали 23-летнюю коллегу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Обвиняемые заявляли о своей невиновности.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет