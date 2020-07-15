Суперфиналиста конкурса «Лидеры России» назначили операционным директором «Матч ТВ»

15.07.2020, 13:53, Новости дня

Суперфиналист конкурса «Лидеры РФ – 2020» от Центрального федерального округа Александр Тащин назначен на должность операционного директора «Матч ТВ».

Тащин рассказал, что «на «Матч ТВ» в должности операционного директора будет отвечать за операционное управление каналом, разработку программной стратегии, оценку целесообразности запуска новых продуктов и контроль их эффективности», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

В рамках конкурса «Лидеры РФ – 2020» он реализовал проект, представляющий собой серию видеороликов, рассказывающих гражданам РФ о социально значимых проектах, таких как волонтерство, программа «Умный пенсионер» и других.

«В конкурсе «Лидеры России» я участвую с момента его основания. В первом сезоне не прошел стадию управленческих тестов, во втором вышел в очный полуфинал, и вот, наконец, в третьем сезоне вышел в суперфинал, который с нетерпением жду», – рассказал Тащин.

По его словам, каждый год результаты конкурса и оценка экспертов «заставляли задумываться и придавали огромную мотивацию для дальнейшего личностного роста».

«Лично для меня конкурс стал огромным вызовом, с которым, считаю, я справился, что и планирую теперь повторить на новом месте, используя полученный огромный опыт в конкурсе», – добавил он.

Александр Тащин родился в 1982 году в Москве. Окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специализации «Бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ».

С 2001 года работал в структуре ВГТРК «Телеканал «Россия». Прошел путь от специалиста отдела командировок до заместителя директора телеканала «Россия 24». С 2013 года по 2015 год был директором дирекции спортивных программ. Отвечал за все спортивные трансляции на телеканалах «Россия 1», «Россия 2» и «Россия 24», а также был главным редактором телеканалов «Спорт», «Спорт 1» и «Бойцовский клуб».

Руководил освещением зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, получил Почетную грамоту президента РФ за заслуги в подготовке и проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. Принимал участие в запуске телеканала Russia Today (английская и арабская версии).

Напомним, конкурс «Лидеры России» – это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».