В Подмосковье полиция рассекретила деятельность семьи сутенеров

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15.07.2020, 13:53, Разное

В Подмосковье сотрудники полиции разрушили семью сутенеров. Инцидент был зафиксировано в Домодедово.
В большом частном доме проживали 50-летний мужчина, его 36-летняя супруга и 28-летний сын от предыдущих отношений. Родственники второй этаж коттеджа решили сдавать. Они искали клиентов, оказывали услуги развоза, зарабатывая деньги.

В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители нашли этот дом. К слову, там девушки по вызову только проживали. Непосредственно работа осуществлялась в машине клиентов недалеко от автотрассы.

Так называемых сотрудниц организации оштрафовали на две тысячи рулей каждую. В отношении членов семьи могут завести уголовное дело, пишет телеграм-канал Hue.



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