 

Алжирский суд приговорил двух бывших премьеров к тюремным срокам

15.07.2020, 13:53, Новости дня

Алжирский суд приговорил к десяти годам тюрьмы бывших премьер-министров страны Ахмеда Уяхью и Абдельмалека Селляля по делу о предоставлении неправомерных привилегий бизнесмену Мухиддину Тахкуту.

Телеканал «Аль-Арабия» отмечает, что ранее экс-премьеры Ахмед Уяхья и Абдельмалек Селляль уже получили по 12 лет тюрьмы за коррупцию, передает ТАСС.

В данный момент они отбывают наказания.

Напомним, в 2019 году в Алжире разгорелся политический кризис. Так, например, на президентских выборах в июне не оказалось кандидатов.



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