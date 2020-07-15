Мнение: Письмо: “Жалеть, что не попробовала”

15.07.2020, 13:50, Разное

Если бы Рапунцель2 из ФС не встретила в свои 30 лет бойкого маленького Мишу, с ней могла бы произойти история как с автором этого письма.

cozyshort

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Спасибо Вам за блог и разбор писем.

Хотелось бы тоже попасть на разбор.

Мне 29 лет. Работаю в международной компании. Работа неплохая с хорошим доходом, есть своя квартира. Знаю несколько иностранных языков, занимаюсь спортом. Очень близкие отношения с родителями, в семье во всем друг другу помогаем и поддерживаем, финансово от них не завишу. У меня с родителями сильная связь, всегда сильно скучаю по ним, хотя живу одна с 17 лет.

(По материальному статусу она как Рапунцель из ФС, а во всем остальном Рапунцель2)

Около 1,5 лет назад на одном из рабочих проектов познакомились с мужчиной Д. Он меня намного старше, около 20 лет разница, сам из Америки. В разводе, есть взрослые дети. Мы вместе ездили в командировки на проект в другой город часто. Я ему понравилась, он стал проявлять ко мне знаки внимания, ухаживать. Для меня это было очень странным, я даже представить не могла с такой разницей в возрасте какие-то знаки внимания в мою сторону.

Подумала, наверное, человеку просто скучно, русского языка он не знает, командировки у нас в небольшой город были, где особо никаких развлечений (сама училась заграницей, поэтому знаю, что бывает трудно одному в чужой стране). Сказала, что отношений между нами быть не может, но общаться как друзья можем. Он согласился. Общаться мне с ним нравилось, было очень комфортно, не замечала разницы в возрасте и менталитете, он говорил тоже, что впервые так комфортно ему в общении с человеком. Он работал в разных странах, очень культурный и разносторонний.

К тому моменту у меня опыта серьезных отношений не было. За мной ухаживали многие парни, приглашали в кино, на концерты, я всегда легко устанавливала контакт, общалась, но потом как-то отмораживалась. С еще подростковых лет было какое-то отвращение к теме секса, поэтому никогда не испытывала особой тяги. Внешне я привлекательная, комплексов не было особых.

(Никаких комплексов, только отвращение к сексу)

Я замечала, что Д. все равно немного ревновал, если я общалась с парнями.

Так наше общение продолжалось несколько месяцев, я понимала, что лучше прекратить, но каждый раз он меня просил не обрывать контакт, мне становилось жаль, да и, наверное, в целом какая-то жадность была: мне и удобно с ним, и комфортно, он всегда мне во всем помогает. Он обеспеченный и успешный, мне это льстило, наверное. Сам он всегда говорил, что видит, что я честная и искренняя, таких очень мало, большинству нужны деньги и вид на жительство.

(В общем он был очень рад, что она не тянет его в койку и в брак)

В какой-то момент мы очень сблизились, случилась первая близость, до этого я не имела опыта сексуальных отношений. Внешне он был совершенно не мой типаж, я еще и поэтому никогда и не могла представить отношений. Но в плане физической близости, наоборот, все нравилось, физически к нему тянуло. Не понимала, почему так.

(“Не мой типаж” – это о том, что он был некрасив. И староват для нее. Но окруженной хороводом воображаемых поклонников Рапе2 уже 30 почти, часики тикают, а она все еще девственница. Поэтому она решилась на близость и неожиданно ей понравилось. С рапунцелями так часто бывает. Оказывается, что это приятная штука)

Очень сильно себя корила за близость, думала, наверное, я продажная какая-то. Он меня всегда успокаивал, говорил, что очень любит.

(Вот так примерно они думают. Вслух с громкими стенаниями. “Я проститутка”. Приходилось ему утешать ее и убеждать в серьезном отношении)

Д. познакомил меня со своими детьми, они добрые и открытие, как и он. Он мне всегда говорил, что я всё придумываю, что меня бы кто-то стал осуждать из-за отношений с взрослым мужчиной, у них в стране на это никто не обращает внимания. А я очень комплексовала, сама себя порицала, стыдилась. Но затем успокоилась, стала легче относиться, родители хорошо восприняли, он им очень понравился.

(Порицала она себя вслух, тянула из него щипцами утешения. Но ее родители, которые уже отчаялись ждать, что дочка найдет себе хоть кого-нибудь, были рады и такому. Поэтому она приободрилась)

Я стала более энергичной, победила в конкурсе профессионалов, получила несколько предложений по работе. Чувствовала благодарность и любовь к нему. Но сомнения насчет отношений все равно иногда появлялись.

Вскоре он сделал мне предложение, также предложил переехать заграницу. Сказал, что для моей профессии там будет много предложений и уровень дохода намного выше. Кроме того, затем мы сможем вместе работать в международных проектах. Он хотел со мной семью. Сказал, что хочет еще детей, видит, что я буду хорошей матерью.

(Она так достала его стенаниями, что ему пришлось сделать ей предложение)

После этого все мои метания, сомнения, страхи стали крутиться в голове безостановочно. Стала сомневаться в чувствах, обличать себя, что это я всё от жадности, чтобы получить новые возможности, с другой стороны – стала представлять, как я там буду совсем одна, полностью зависеть от мужа, а я привыкла всё сама делать, вдруг у меня там в профессии ничего не получится, а здесь всё потеряю, плюс брак – это такое серьезное дело. Он мне всегда говорил, что я просто боюсь жить, что потом буду жалеть, что не попробовала.

(Здесь опять понятно, как она металась и обличала себя. Вслух, громко, раскатисто, и ему приходилось отвечать ей. Но отвечал он не то, чего она ждала, не предлагал никаких материальных гарантий, а просто предлагал не бояться)

Стала, скорее всего, плюсовать, раздражалась легко, сама ему редко писала, говорила, что занята, когда были на расстоянии (а из-за пандемии мы уже долго на расстоянии), а вот когда были вместе обычно хорошо себя чувствовала, наверное, видела его значимость, особенно в поездках, когда он за рулем, когда он меня куда-то приглашал, всегда поражалась, какой он уверенный, сильный и добрый.

(Теперь она раздражается, что он сидит в США и ничего не предпринимает, скорее всего и не рвется особо на встречу с ней и не планирует никакое будущее)

Наверное, я растеряла какие-то свои опоры, и теперь кажется, что и без него ничего не смогу, никогда не встречу такого любящего и понимающего человека, с которым мне так комфортно, но и с ним, когда начинаю представлять, раздражаюсь, думаю, что со временем еще больше буду раздражаться из-за его возраста, буду смотреть на молодых парней, жалеть.

(Она растит ЗВ, зачем он нужен ей, такой старый, ведь есть же и молодые. Хотя молодые если и есть, то не про ее честь. В настоящий момент никого нет, даже этот плохо шевелится, а она все примеряется, подходит он ей или не подходит)

В общем, очень сильно запуталась в этой бесконечной рефлексии и попытках продумать все плюсы и минусы. Понимаю, что никто мне готовых ответов не выдаст, но, может, после разбора как-то по-другому увижу ситуацию.

(Готовый совет я выдам. Снять корону и посмотреть на ситуацию объективно. Что конкретно предлагает этот мужчина. Не завтра, а сегодня. И если ничего, перестать делать вид, что у вас метания по части выбора. Для выбора должно быть несколько предложений, а у вас ни одного)