Мнение: Пир во время пандемии

15.07.2020, 14:01, Разное

Кажется, что в нашем бюджете есть проблема — почти триллионный дефицит за 5 месяцев этого года. Доходы просели, расходы выше запланированного. Но это — на первый взгляд.

В бюджете все так перекручено, что надо хоть немного разбираться в механике получения этих цифр, чтобы понять, это настоящие трудности или очередные арифметические фокусы минфина.

Прежде всего, все самые серьезные удары по экономике уже получены, и самые большие потери уже позади. Но даже формально дефицит бюджета не превысил 1% годового ВВП.

Просто для сравнения. Дефицит бюджета США на июнь составил без малого 3 триллиона — только долларов (там считается с начала фискального года — с октября, но 2/3 этой цифры были получены за 3 месяца – с апреля по июнь). И это более 12% ВВП страны.

Так что масштаб “дыры” в российских госфинансах — совсем небольшой. Не слишком-то власти напряглись для помощи людям и экономике.

Дефицит федерального бюджета был легко перекрыт дважды — госзаймами (1,1 трлн руб) и курсовой разницей (переоценка валютных резервов минфина в связи с падением рубля — 1,5 трлн руб.).

С госзаймами неувязочка. На самом деле минфин одолжил у рынка свои же собственные деньги — он разместил на счетах в комбанках с начала года 1,5 трлн руб. И, конечно, по ставке ниже, чем потом сам их и занял.

Зачем минфину эта убыточная операция – кто б его спросил однажды! Но она со всей очевидностью показывает, что серьезных сложностей у нашего бюджета не было и нет.

С курсовой разницей тоже все не просто. Это бумажная прибыль. Чтобы ее реально получить, надо продать валюту и зачислить полученные деньги в доход бюджета. И минфин действительно продавал валюту в течение последних месяцев в рамках «бюджетного правила». Вот только в доход бюджета она не шла. А перемещалась с валютных на рублевые счета минфина, оставаясь в фонде нацблагосостояния, который так и не был распечатан (не считая сделки с ЦБ с акциями Сбербанка). Так что реальным финансированием это тоже не стало.

Так откуда же взялись деньги на покрытие дефицита бюджета, если это были не займы и не курсовая разница?

А это остатки средств на счетах минфина, которые чудовищно велики.

Бюджет этого года был составлен с колоссальным запасом: в последнее время власти постоянно увеличивали налоги, ужесточали администрирование и сдерживали расходы. В результате получили огромный ежегодный приток «излишних» денег в бюджете, которые просто копили на счетах в ЦБ или в депозитах комбанков. Вот эти деньги и пошли на закрытие всех дыр. Причем только «излишние» деньги этого года, им не пришлось даже лезть в «кубышку» – в ФНБ. У минфина и правительства и так все хорошо.

«Лишние» деньги, полученные в I квартале этого года, легко покрыли провал нефтегазовых доходов во II-м. А в связи с отсутствием карантина на крупных предприятиях «просадка» по внутреннему НДС была только в апреле-мае и то не слишком большая. Потери налога на прибыль были существеннее, но этими потерями федеральный бюджет «поделился» с регионами (часть налога на прибыль идет туда). В итоге по доходам вышло все не так уж и плохо — 44,3% от годового плана.

С расходами чуть сложнее. Их — деваться некуда – действительно пришлось увеличить, хоть и совсем немного – до 51,1% годового плана. И произвести кое-какие маневры внутри утвержденных сумм, увеличив траты на здравоохранение и соцполитику. И, конечно, на проведение голосования. Интересно, что оборонные расходы резать не пришлось: они выполнены даже чуть выше среднего. Это, наверное, двойной парад — 9 мая и 24 июня…

Главная статья, попавшая «под нож», – расходы на нацэкономику. Помощь малому и среднему бизнесу, говорите? Обойдутся.

В экономике — сильнейший кризис. У людей — колоссальный провал доходов. А вот в федеральном бюджете — все нормально. Более чем нормально. Он – «в шоколаде». Шикует, раздавая деньги комбанкам, и совершает крупные необязательные покупки вроде Сбербанка. Вот кого пора «раскулачить» – так это наш федеральный бюджет.

СерпомПо