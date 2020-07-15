 

Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября

15.07.2020, 13:45, Новости дня

На заседании 15 июля Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Соответствующий проект постановления №3809 поддержало 326 депутатов при минимально необходимых 226. 

25 октября пройдут выборы депутатов местных советов, а также  сельских, поселковых и городских голов.

При этом местные выборы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма не состоятся из-за невозможности их организации. В проекте постановления сказано, что выборы на этих территориях будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Депутаты перечислили, что имеют в виду под прекращением агрессии:

вывод из Украины всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых РФ, российских оккупационных войск и их техники;
восстановление полного контроля Украины над государственной границей;
разоружение всех незаконных вооруженных формирований и наемников на временно оккупированных территориях;
восстановление конституционного строя и правопорядка на оккупированных территориях;
обеспечение безопасности граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях. 

Рада должна была рассмотреть проект постановления о назначении выборов еще 13 июля, но отложила его, поскольку в первом варианте документа авторы забыли упомянуть выборы в районные советы. 14 июля в документ внесли изменения, сообщил в Facebook народный депутат от “Слуги народа”, член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин.

“Изменили редакцию постановления о назначении очередных местных выборов. Теперь оно точно соответствует Конституции”, – отметил он.  

Закінчили засідання комітету!Змінили редакцію постанови щодо призначення чергових місцевих виборів. Тепер вона точно…

Posted by Vitalik Bezgin on Teisipäev, 14. juuli 2020

Согласно законодательству решение о проведении местных выборов Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.  

Одновременно с местными выборами должны состояться довыборы в парламент в округе №208 в Черниговской области. Здесь в 2019 году народным депутатом был избран Валерий Давыденко, который погиб 23 мая.

Местные выборы обойдутся госбюджету в 2,25 млрд грн. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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