 

США надеются на сотрудничество с Россией в лунной программе

15.07.2020, 13:45, Новости дня

Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что по-прежнему рассчитывает на сотрудничество с «Роскосмосом» в лунной программе «Артемида», несмотря на то, что глава российской космической корпорации резко критиковал возглавляемый США проект.

В интервью Reuters во вторник Брайденстайн заявил о «прочности» отношений между НАСА и «Роскосмосом», подчеркнув, что международные партнеры будут играть ключевую роль в плане НАСА по высадке людей на Луну к 2024 году и созданию космической станции на лунной орбите.

«У меня хорошие отношения с [генеральным директором "Роскосмоса"] Дмитрием Рогозиным, поэтому я надеюсь, что у нас есть возможности для дальнейшего сотрудничества», – сказал Брайденстайн.

Однако Рогозин в интервью «Комсомольской правде» в понедельник назвал лунную программу «политическим проектом», сравнив ее с западным военным альянсом НАТО, которого Россия давно сторонится.

«Честно говоря, нам участвовать в таком проекте неинтересно», – сказал Рогозин.

НАСА надеется, что Россия выступит с предложением по созданию шлюзового отсека для лунной орбитальной платформы Lunar Gateway, которая является ключевым элементом программы «Артемида».



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