 

Мнение: Korkut в Ливии

15.07.2020, 13:41, Разное

На летних спутниковых снимках в Триполи обнаружена турецкая система ПВО ближнего радиуса действия Korkut (турецкий аналог "Шилки")
Имеет определенную эффективность против БПЛА и легких штурмовиков.


Южные районы Триполи. Видна различная турецкая техника + буксируемые орудия.

Ниже, спутниковые снимки аэродрома Митига от 14 июня 2020-го.


Вот здесь можно отметить поврежденные и уничтоженные ангары, а также след от попадания на ВПП.

Ниже, порт Триполи.

Ниже, турецкие ударные БПЛА "Байрактар" в аэропорту Мисураты.

Турция вчера снова потребовала от Хафтара сдать Сирт и авиабазу Аль-Джуфра, иначе она начнет наступление, чтобы захватить их силой.
Парламент Ливии в Тобруке в ответ на это снова призвал к вводу египетской армии на территорию Ливии.


Район Сирта. Турки и ПНС Ливии сейчас стоят чуть восточнее Абу-Грейна. Указанные ключевые точки на побережье под формальным контролем ЛНА.

Тем не менее, спустя 1,5 месяца после неудачного штурма Сирта турками и ПНС Ливии, стороны продолжают обмениваться угрозами, но к решительным действиям пока не переходят. Все-таки просчитать все военно-политические последствия наступления на Сирт и ввода египетской армии в Ливии достаточно затруднительно – непонятно, где может закончится эскалация в случае прямого столкновения турок с египтянами.

Источник: Colonel Cassad



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