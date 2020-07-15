Мнение: Korkut в Ливии

15.07.2020, 13:41, Разное

На летних спутниковых снимках в Триполи обнаружена турецкая система ПВО ближнего радиуса действия Korkut (турецкий аналог "Шилки")

Имеет определенную эффективность против БПЛА и легких штурмовиков.



Южные районы Триполи. Видна различная турецкая техника + буксируемые орудия.

Ниже, спутниковые снимки аэродрома Митига от 14 июня 2020-го.



Вот здесь можно отметить поврежденные и уничтоженные ангары, а также след от попадания на ВПП.

Ниже, порт Триполи.

Ниже, турецкие ударные БПЛА "Байрактар" в аэропорту Мисураты.

Турция вчера снова потребовала от Хафтара сдать Сирт и авиабазу Аль-Джуфра, иначе она начнет наступление, чтобы захватить их силой.

Парламент Ливии в Тобруке в ответ на это снова призвал к вводу египетской армии на территорию Ливии.



Район Сирта. Турки и ПНС Ливии сейчас стоят чуть восточнее Абу-Грейна. Указанные ключевые точки на побережье под формальным контролем ЛНА.

Тем не менее, спустя 1,5 месяца после неудачного штурма Сирта турками и ПНС Ливии, стороны продолжают обмениваться угрозами, но к решительным действиям пока не переходят. Все-таки просчитать все военно-политические последствия наступления на Сирт и ввода египетской армии в Ливии достаточно затруднительно – непонятно, где может закончится эскалация в случае прямого столкновения турок с египтянами.