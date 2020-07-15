 

Мнение: Почему я сочувствую больным догхантерством

15.07.2020, 13:40, Разное

Увидел недавно в Кировском, как гоповская семейка переходила дорогу не по пешеходному переходу и вспомнил, как сам лично видел собаку, которая переходила именно по переходу, причём посмотрела, нет ли машин, сначала. И ещё вспомнил, как больные догхантерством, размахивая своими методичками, уверяли, что ни фига у собак разума нет. Эх, жаль, что санитары их из палат никогда не выпускают, сразу видно, что ни разу люди собак в жизни не видели!
А вообще, я этим больным могу только весь посочувствовать. Ибо, во-первых, они уверяют, что собаки не могут быть друзьями (да, жаль, им в секте даже не дают гуглить про преданность собак) и этим лишают себя единственно настоящих друзей на свете, а во-вторых, детей-то они чему научат с такими установками? “ААААААААААА, какой ужас, той-терьер без намордника, Петя, бежим отсюда, пока этот монстр нас не сожрал, а ты, Вася, как старший, хватай лопатку и бей мерзкое грязное шавло, чтобы эта проклятая зоошиза больше не появлялась с ним там, где люди, и вообще нигде не появлялась, пусть они все сдохнут вместе со своими шавками!!!” Вот этому, что ли?
Кстати, в Кировском же какой-то урод одно время ловил бродячих кошек и вешал их на деревья. Похоже, УЖЕ научили…

Источник: Достало



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