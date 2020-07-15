Китаянка заразила коронавирусом 71 человека, один раз проехавшись в лифте

15.07.2020, 13:30, Разное



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Женщина вернулась из поездки в Соединенные Штаты 19 марта, к тому моменту в провинции Хэйлунцзян уже восемь дней не регистрировались новые случаи коронавируса, сообщает Independent. У китаянки не было никаких симптомов заболевания, ее тест на коронавирус был отрицательным, но она все равно приняла решение самоизолироваться, потому как вернулась из страны, где разгорелась эпидемия. Женщина была настолько аккуратна, что даже пользовалась лифтом в одиночку, но в какой-то момент соседка зашла в лифт сразу после нее.

В конце марта мать соседки и ее парень побывали на многолюдной вечеринке. 2 апреля один из ее участников перенес инсульт и попал в больницу, за ним ухаживали двое его сыновей, потом его перевели в другую больницу. Позже у них у всех был диагностирован коронавирус, все трое заразили около шестидесяти человек в обеих стационарах. Также заразилась другие соседи, общее число зараженных достигло 71.

По мнению эпидемиологов, цепочка заражения началась с кнопки лифта, в котором проехалась женщина, вернувшаяся из США. Тест на антитела подтвердил, что она была бессимптомным носителем вируса.

«Результаты расследования показывают, как одиночный случай бессимптомного заражения SARS-CoV-2 может привести к широкому распространению инфекции среди населения» – цитирует Independent специалистов китайских Центров по контролю и профилактике заболеваний.

В апреле профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова в онлайн-интервью MedPortal рассказала о том, что лифт может стать источником заражения.

«Лифт — это самое опасное место в вашем доме сейчас. Это маленькое замкнутое пространство, в котором в течение дня находится много людей, и если там чихнул или прикасался к кнопкам заболевший человек, то вам очень не повезет, если вы зайдете в этот лифт через полчаса. Лучше вообще сейчас избегать лифта либо же заходить туда в маске и перчатках», – отметила Баранова.

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