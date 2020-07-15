 

В Великобритании допустили хакерские атаки со стороны Китая из-за мер Лондона против Huawei

15.07.2020, 13:30, Новости дня

Китай будет недоволен решением Великобритании исключить компанию Huawei из проекта создания британских сетей 5G, в ответ от Пекина стоит ожидать кибератаки, сообщил бывший глава британского Центра правительственной связи Роберт Ханниган.

«Без сомнения, Китай захочет выразить свое недовольство, но есть определенная причина думать, что это будет реализовано в киберпространстве», – цитирует «Интерфакс» Ханнигана. 

По его словам, кибератаки с китайской территории «идут все время, и мы были свидетелями этого во время пандемии – атак против научных институтов и медицинских научно-исследовательских центров». 

Кроме того, экс-глава британского Центра заявил, что Великобритания оказалась в зависимости от Китая, ценности которого, по словам Ханнигана, «диаметрально противоположны нашим». 

Он отметил, что «Китай хочет использовать свой рычаг давления, когда он захочет, против стран и физических лиц, не нравящихся ему». И проблема с Huawei и британскими сетями 5G демонстрирует «провал индустриальной политики на Западе», добавил он. 

Между тем официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай планирует предпринять все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний, передает радио Sputnik. 

«Великобритания без каких-либо доказательств, под предлогом несуществующих рисков взаимодействует с США в дискриминации и оказании давления на китайские компании, все это идет вразрез с принципами рыночной экономики и свободной торговли», – сказала Хуа Чуньин.

По ее словам, Великобритания приняла неправильное решение, которое серьезно подрывает интересы китайских компаний и взаимное доверие между Пекином и Лондоном. 

«Мы напоминаем китайским компаниям о необходимости учитывать возрастающие политические риски и риски в области безопасности … КНР примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний», – подчеркнула дипломат.

Напомним, Британия отказалась от участия Huawei в сетях 5G. С 31 декабря британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что в отношении угрозы Huawei существует международный консенсус.



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