 

Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления авиасообщения

15.07.2020, 13:16, Новости дня

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре затрагивали тему возобновления авиасообщения, дали поручения ведомствам приступить к переговорам по этому вопросу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Тема затрагивалась. Дали поручения соответствующим ведомствам приступить к переговорам», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, обсуждали ли этот вопрос Путин и Эрдоган по телефону.

Телефонный разговор двух президентов состоялся 13 июля.

Ранее в среду Турция заявила о возобновлении авиасообщения с Россией.

Перед этим Дмитрий Песков заявил, что российские власти на данный момент не принимали решений относительно полного открытия границ для въезда в страну иностранцев. 

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли ожидать, что возможность отдыхать за границей вернется к нам уже этим летом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Дуда опередил соперника по президентским выборам, но это ещё не победа

09.06 / Брат погибшего в ДТП с Ефремовым сказал, чем шокирован больше всего

14.06 / В Белом доме заявили о начале восстановления экономики США

11.05 / С 12 мая завершается период нерабочих дней

29.05 / Завершено расследование дела о распространении фейка о коронавирусе

01.06 / Голосование по поправкам к Конституции России пройдет 1 июля

19.06 / В Белоруссии произошел сбой в работе мобильного интернета

11.05 / “Независимость от поставок российского газа”. Польша договорилась с Данией и Швецией о прокладке газопровода Baltic Pipe

08.06 / Стамбул решил претендовать на проведение Олимпиады 2032 года

22.05 / Роскачество предупредило об опасности пиратских сайтов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска