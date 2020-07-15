Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления авиасообщения

15.07.2020, 13:16, Новости дня

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре затрагивали тему возобновления авиасообщения, дали поручения ведомствам приступить к переговорам по этому вопросу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Тема затрагивалась. Дали поручения соответствующим ведомствам приступить к переговорам», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, обсуждали ли этот вопрос Путин и Эрдоган по телефону.

Телефонный разговор двух президентов состоялся 13 июля.

Ранее в среду Турция заявила о возобновлении авиасообщения с Россией.

Перед этим Дмитрий Песков заявил, что российские власти на данный момент не принимали решений относительно полного открытия границ для въезда в страну иностранцев.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли ожидать, что возможность отдыхать за границей вернется к нам уже этим летом.