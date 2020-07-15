 

“Серфинг” на песке и дом на колесах: Крис и Лиам Хемсворты провели выходные в путешествии по родной Австралии

15.07.2020, 13:15, Разное

Пока в Голливуде все съемки фильмов приостановлены из-за пандемии, братья Крис и Лиам Хемсворт вернулись в родную Австралию. Там они наслаждаются природой и временем, проведенным с семьей и друзьями.

Конец прошлой и начало этой недели братья провели “на колесах”. Они взяли автодом и вместе с семьей отправились изучать побережье штата Квинсленд. Вместе с Крисом была его супруга Эльза Патаки и их трое детей – 8-летняя Индия Роуз и 6-летние близнецы Тристан и Саша. Также в поездке были друзья Хемсвортов, супружеская пара с детьми – журналист Люк Манро, его жена Эйприл и их сын Скотт и дочка Марлин. А вот Лиам был без пары.

В программе развлечений значились рыбалка – рассветная и закатная, серфинг в океане и на дюнах, разговоры по душам с кенгуру, а также фотосессии у костра на безлюдном пляже.

Крис Хемсворт с детьмиКрис Хемсворт с другом

Крис Хемсворт и Эльза Патаки

Серфинг на дюне не так-то прост – Лиам Хемсворт пытается “оседлать” песокЭльза Патаки с детьми



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