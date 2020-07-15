Трамп: белые чаще гибнут от рук полиции

15.07.2020, 13:14, Новости дня

Президент Дональд Трамп преуменьшил масштабы насилия полиции в отношении чернокожих американцев, заявив, что от рук полицейских «белых гибнет больше».

В интервью CBS News республиканского президента спросили, почему чернокожие продолжают умирать от действий правоохранительных органов.

«Как и белые, белые тоже. Какой ужасный вопрос вы задаете. Белые тоже умирают. Кстати, белых гибнет больше. Белых больше», – ответил Трамп.

Насилие полиции в отношении афроамериканцев оказалось в центре внимания в США после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе, когда полицейский прижимал его шею коленом к земле около девяти минут».

Согласно анализу, проведенному газетой Washington Post, половина людей, застреленных американской полицией, были белыми.

Отвечая на вопрос CBS, нужно ли «спустить» флаг Конфедерации, Трамп сказал: «Я знаю людей, которым нравится флаг Конфедерации, и которые не думают о рабстве».

«Это свобода слова, [вне зависимости от того, идет ли речь о флаге Конфедерации], движении "Жизни чернокожих имеют значение" или о чем-то другом, о чем вы хотите поговорить», – добавил он.