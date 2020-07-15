Суд отверг соглашение о компенсациях обвинителям Харви Вайнштейна

15.07.2020, 13:14, Новости дня

Федеральный судья в Нью-Йорке отверг соглашение о выплате компенсаций обвинителям Харви Вайнштейна в размере около 19 миллионов долларов.

Соглашение было частью иска генерального прокурора штата Нью-Йорк против компании Вайнштейна, его самого и его брата Роберта Вайнштейна, поданного в феврале 2018 года.

Оно предусматривало создание фонда для выплаты компенсаций, которые должны были получить женщины, обвинившие дискредитированного продюсера в сексуальном насилии.

Во вторник окружной судья США Элвин Хеллерстейн отклонил предложение.

«Мы проанализируем это решение и определимся с дальнейшими шагами, – заявил представитель генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс журналу People. – Наш офис неустанно боролся за то, чтобы эти смелые женщины добились справедливости, которой они заслуживают, и продолжит эту работу».