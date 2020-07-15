Оценить состояние здоровья помогут бумага и карандаш
15.07.2020, 13:05, Новости дня
Ученые пришли к выводу, что для проверки здоровья в будущем будет достаточно карандаша, с помощью которого можно будет нарисовать биоэлектронное устройство на коже.
Специалисты обнаружили, что простая комбинация карандашей и бумаги в будущем может быть применена для создания устройств, которые позволят следить за состоянием своего здоровья. По словам ученых, разработанное устройство будет отличаться дешевизной и простотой.
Карандаши, которые содержат более 90% графита, могут проводить большое количество энергии, создаваемой трением между карандашом и бумагой. Обнаружилось, что для создания разнообразных биоэлектронных устройств на коже лучшими были карандаши с содержанием графита в 93%. Чтобы бумага лучше прилипала к коже человека, на нее можно нанести биосовместимый аэрозольный клей.
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