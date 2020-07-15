 

Оценить состояние здоровья помогут бумага и карандаш

15.07.2020, 13:05, Новости дня

Ученые пришли к выводу, что для проверки здоровья в будущем будет достаточно карандаша, с помощью которого можно будет нарисовать биоэлектронное устройство на коже.

Специалисты обнаружили, что простая комбинация карандашей и бумаги в будущем может быть применена для создания устройств, которые позволят следить за состоянием своего здоровья. По словам ученых, разработанное устройство будет отличаться дешевизной и простотой.

Карандаши, которые содержат более 90% графита, могут проводить большое количество энергии, создаваемой трением между карандашом и бумагой. Обнаружилось, что для создания разнообразных биоэлектронных устройств на коже лучшими были карандаши с содержанием графита в 93%. Чтобы бумага лучше прилипала к коже человека, на нее можно нанести биосовместимый аэрозольный клей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / Редкое солнечное затмение удалось снять на видео по всему миру

26.05 / Газетные киоски в Москве решено освободить от платы за торговлю на три месяца

12.06 / Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок в Конституцию

24.06 / VOAэкспресс 23 июня 2020

13.05 / Умерли два клирика РПЦ с коронавирусом

26.05 / Завхоз замазал фреску

31.05 / Иран не отдаст Украине черные ящики “Боинга”

05.06 / Роспотребнадзор предупредил о новых видах мошенничества на фоне коронавируса

27.05 / В Fitch назвали условие «выживания» американского сланца

24.06 / Генерал Ходжес – выводом войск из Германии США навредят сами себе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска