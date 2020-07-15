Daily Express: последняя версия Су-25 РФ была разработана для Третьей мировой войны

15.07.2020, 12:53, Разное

Российские самолеты Су-25 обеспокоили журналистов британского таблоида Daily Express. Обозреватели заявили, что последняя версия штурмовика была разработана для Третьей мировой войны.

Несколько дней назад российские военные обнародовали небольшой видеоролик, на котором показали современную версию самолёта Су-25. Видео записывали прямо из кабины пилотов во время взлёта штурмовика для совершения боевых маневров. Сообщается, что «Суперграч» оснащён новым вооружением, системами радиоэлектронной борьбы, навигационным комплексом, а также оборудованием для полётов в ночное время.

Вероятно, это и стало поводом для обеспокоенности британских журналистов. Так, обозреватель Daily Express Наоми Адедокун заявил, что Российская Федерация «готовится к Третьей мировой войне».

«Су-25, известный как «летающий танк», является одним из наиболее используемых российских самолетов», – пишет издание.

Адедокун пояснил, что в момент съемки с нижнего ракурса была продемонстрирована скорость Су-25 в настоящем времени. При этом «летающим танком» его называют благодаря тяжелой броне и стойкости. Истребитель разработали в семидесятых годах прошлого века, а технологический прогресс сделал из него грозное оружие, пишут Народные Новости.

[media=https://oane.ws/xgo.php?url=https://youtube.com//watch?time_continue=1&v=nJ0AbKZM_og&feature=emb_logo]