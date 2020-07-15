 

СК Белоруссии возбудил дело после протестов в Минске

15.07.2020, 12:53, Новости дня

Возбуждено уголовное дело по факту групповых действий в Минске, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением милиции, сообщила в среду пресс-служба СК Белоруссии.

«По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел УСК по Минску возбуждено уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В свою очередь пресс-служба МВД республики сообщила, что более 250 человек задержаны по всей Белоруссии во вторник в ходе несанкционированных массовых мероприятий.

«Нарушения общественного порядка вчера зафиксированы в нескольких населенных пунктах страны: задержаны более 250 человек, в том числе водители и велосипедисты, за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения. Больше всего нарушений зафиксировано в Минске», – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Как отметили в ведомстве, часть задержанных после составления административных протоколов и проведения профилактических бесед отпущена, отдельные лица водворены в ИВС. При этом в Витебске обошлось без задержаний.

«Действия сотрудников милиции, в особенности ОМОНа и ГАИ, отличались слаженностью и четкостью. Несмотря на агрессию отдельных граждан, они показали выдержку и высокий профессионализм», – подчеркнули в МВД.

Белорусский ЦИК во вторник огласил итоговый список кандидатов в президенты. В нем оказался Александр Лукашенко, а более-менее серьезные оппозиционные кандидаты были отсеяны под разными предлогами – в том числе из-за «сотрудничества с Россией».

После того, как ЦИК Белоруссии отказался регистрировать кандидатами в президенты экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, в нескольких городах страны прошли несанкционированные акции протеста. Демонстранты вышли на акции в Минске, Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Рок-фестиваль “Нашествие” не состоится

05.07 / Украина может получить от Евросоюза €1,2 млрд макрофинансовой помощи – Шмыгаль

15.06 / За сутки 52 пациента с коронавирусом умерли в Москве

01.06 / Викторины: Как мировые лидеры выглядели в детстве?

23.06 / Путин отметил уникальное сотрудничество РФ и Узбекистана

24.06 / Президент Армении лишил себя права подписи при принятии конституционных изменений

21.06 / Стрельба в «зоне организованного протеста» в центре Сиэтла: один человек погиб

10.07 / Тиньков рассказал о перенесенной операции по трансплантации

13.05 / Летевший на Кипр самолет взял курс на Москву из-за действий Турции

08.06 / Турция заявила о «принципиальном согласии» с Россией по второму комплекту С-400

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска