Наталья Рудова восхитила поклонников «обнажённым» видео

15.07.2020, 12:53, Разное

Наталья Рудова восхитила поклонников своим новым видео. Актриса предстала на нём практически обнажённой.

Недавно на странице Натальи Рудовой в Instagram появилось новое видео. В нём артистка кокетливо позирует под музыку, прикрываясь одеялом. Примечательно, что на знаменитости совершенно нет одежды. Видеоролик был снят в апартаментах с приглушённым светом и в достаточно интимной обстановке.

Стоит отметить, что подписчики Натальи Рудовой пришли в восторг от данной публикации. Они засыпали актрису многочисленными комплиментами, информирует Ньюинформ.

«Как нежно», «Наталья красотка», «Расхитительница сердец», «Очень красиво», «Утонченно. Красиво. Кайф», «Натали, ты богиня», – комментировали видеозапись фолловеры артистки.

Кроме того, многие интернет-пользователи обращались к знаменитости с вопросом о том, почему она до сих пор не замужем. Однако после того, как Рудову начал преследовать один из фанатов, и ей пришлось приобрести новое жилье, актриса старается не разглашать подробности своей личной жизни.