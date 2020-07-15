На Украине выступили против возвращения обучения в школах на русском языке

15.07.2020, 12:48, Новости дня

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выступил против законопроекта, который может отменить норму обязательного изучения 80% предметов в школах на украинском языке.

«Обращаюсь к народным депутатам Украины с призывом не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях» (№2362)», – написал Креминь в Facebook.

По его мнению, этот законопроект предусматривает существенные изменения в образовательном и языковом законодательстве, которые направлены на «сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе».

Креминь отметил, что этот законопроект не поддерживает министерство образования и науки Украины, поскольку он противоречит целям образовательной реформы и требует срочных расходов из госбюджета на сумму 56 млн гривен (около 2,1 млн долларов).

«Верю, что народные депутаты Украины проявят политическую мудрость и государственную позицию, снимут с рассмотрения законопроект 2362 и в дальнейшем воздержатся от тех шагов, которые будут направлены на сужение объема и сферы применения государственного языка», – добавил омбудсмен.

Законопроект предусматривает перенос с 2020 года на 2023 год перехода русскоязычных 5-11-х классов на обучение на украинском языке. Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить этот законопроект.

Ранее Кремень выступил с инициативой открыть бесплатные курсы для обучения украинскому языку.

Напомним, замруководителя партии «Слуга народа» в Верховной раде Галина Янченко заявила, что через 10 лет на Украине забудут о русском языке.

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич подчеркивал, что русский язык подвергается на Украине двойной дискриминации из-за планов Киева по переводу русскоязычных школ на украинский.