 

Госдума приняла во втором чтении проект закона о возможности многодневного голосования

15.07.2020, 12:48, Новости дня

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.

Согласно поправкам, формат многодневного голосования в РФ будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования, передает РИА «Новости».

Также по решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах, может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. При этом формат голосования вне зданий избирательных комиссий – на придомовых территориях – сохранится при многодневных выборах.

Кроме того, досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям организовывать не будут в случае проведения выборов или референдума в РФ в течение нескольких дней.

В третьем чтении законопроект о многодневном голосовании 21 июля.

Кроме того, Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий возможность партий отзывать своих представителей из состава избирательных комиссий, а также на возможность проведения голосования в течение трех дней, в том числе на придомовых территориях и в местах общего пользования, передает ТАСС.

Проект предусматривает освобождение члена избирательной комиссии с правом решающего голоса от должности до истечения срока его полномочий по решению органа, его назначившего. Отозвать члена избиркома можно будет на основании мотивированного представления политической партии о досрочном прекращении его полномочий. При этом окончательное решение о прекращении полномочий члена избирательной комиссии принимает сама избирательная комиссия по представлению партии.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила рассмотреть возможность голосования на выборах в течение двух-трех дней.

По ее словам, для решения о возможности установления двух- или трехдневного голосования на региональных выборах и довыборах в Госдуму не потребуется вносить изменения в закон.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. У него была двухсторонняя пневмония

18.05 / Повторно заболевших COVID-19 признали безопасными

22.06 / В Узбекистане после двух свадеб более 200 гостей попали в карантин

24.06 / США вводят новые антииранские санкции

12.05 / Реаниматолог назвал вероятные причины возгорания аппарата ИВЛ в петербургской больнице

15.06 / МИД сравнил приговор Уилану с аналогичными судебными решениями в США

01.06 / В Совфеде ответили на заявление о причастности РФ к беспорядкам в США

20.05 / На берегу Вятки обнаружили свалку пробирок с кровью

26.06 / Spiegel сообщил о подозрительном Романе из Санкт-Петербурга

22.06 / Несколько недель назад Аваков добровольно хотел уйти в отставку, Зеленский не согласился – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска