В мире: Амбиции США могут утонуть в Южно-Китайском море

15.07.2020, 12:48, Новости дня

Дональд Трамп объявил о наказании для китайцев, «уничтожающих свободу Гонконга». В ответ Пекин анонсировал введение санкций против США. На фоне стремительно нарастающей риторики угроз речь уже зашла о военном противостоянии двух держав – Госдеп запретил Китаю «распоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей». Хватит ли у Америки сил выполнить свои угрозы?

Накануне президент Дональд Трамп сообщил об отмене экономических привилегий для Гонконга. Теперь отношение США к бывшей британской колонии станет «таким же, как и к материковому Китаю». Кроме того, глава Белого дома подписал закон о привлечении к ответственности лиц и организаций, «причастных к уничтожению свободы Гонконга».

В то же время Китай намерен ввести санкции в отношении лиц и организаций, которые «имеют отношение» к американскому закону «Об автономии Гонконга». «Дела Гонконга являются исключительно внутренними делами Китая, и ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться», – подчеркнули в МИД Поднебесной.

На фоне взаимных санкций США и Китай приближаются к силовому противостоянию в море. Так, во вторник глава Госдепа Майк Помпео назвал незаконными территориальные претензии Пекина в Южно-Китайском море. У Китая, подчеркнул Помпео, нет юридических оснований для эксклюзивной экономической зоны вокруг рифа Скарборо и островов Спратли, как и прав на риф Мисчиф и банку Секонд Томас. Вашингтон также не признает китайских претензий на воды за пределами 12-мильной зоны вокруг островов Спратли и на воды, оспариваемые Вьетнамом, Малайзией, Индонезией.

Кроме того, американская сторона считает, что Китай не предоставил юридических оснований своей политики. В Госдепе напомнили, что в 2016 году арбитражный трибунал в Гааге по иску Филиппин отверг претензии Пекина на территориальные притязания в Южно-Китайском море. Вашингтон также объявил незаконными «любые действия» Китая, которые «угрожают рыболовству или освоению углеводородов другими странами».

«Мир не позволит Китаю распоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей», – подчеркнул Помпео, добавив, что США окажут поддержку своим союзникам и партнерам в регионе «в защите их суверенных прав». Отметим, что Китай действительно долгое время ведет территориальные споры с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами относительно принадлежности Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша).

Дипломаты Пекина назвали прозвучавшие обвинения неоправданными, указав на то, что Госдеп игнорирует усилия Китая и стран АСЕАН по обеспечению мира и стабильности в Южно-Китайском море. Также США преднамеренно искажают факты и международное право, включая конвенцию ООН, и «пытаются сеять раздор между Китаем и другими прибрежными странами».

По оценке Пекина, ситуация в Южно-Китайском море остается мирной и продолжает улучшаться. «США не являются страной, непосредственно вовлеченной в споры. Однако они продолжали вмешиваться в проблему. Под предлогом сохранения стабильности они играют мускулами, вызывая напряжение и разжигая конфронтацию в регионе», – считают дипломаты.

Доказательством этого является и тот факт, что еще в начале июля США отправили в Южно-Китайское море для участия в учениях военно-морских сил две авианосные ударные группы во главе с авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц» с целью дать «недвусмысленный сигнал» вашингтонским партнерам.

В экспертной среде уверены, что США продолжат помогать странам, которые ведут территориальные споры с Китаем. Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов не исключает дополнительной передислокации части американского флота из зоны Персидского залива в Южно-Китайское море. По словам политолога, Китай привык решать споры на двустороннем уровне, в то время как американцы пытаются интернационализировать проблему, понимая трудности спора с Пекином в одиночку.

«Очевидно, что присутствие американского флота в Южно-Китайском море будет нарастать. Возрастет интенсивность учений в партнерстве с государствами региона, потому что для США важны не столько территории, сколько сохранение принципа свободы судоходства. Это традиционный принцип американской политики, которому США следуют на протяжении многих десятилетий», – отметил Кортунов, который ожидает «очередного витка американо-китайского противостояния».

В свою очередь редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков указывает, что количество китайских надводных кораблей и подводных лодок в регионе превышает возможности любых флотов, находящихся в Индийском и Тихом океанах, «поэтому в ближайшее время серьезного американо-китайского противостояния в этом регионе не предвидится». «У американцев просто не хватит на это сил. А Китай начал программу развития своего флота в 2005 году и сейчас успешно ее продолжает», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

При этом Пентагон выделил Индо-Тихоокеанскому командованию вооруженных сил США свыше 20 млрд долларов для подготовки к противостоянию с Китаем. Одновременно американцы активно вооружают Японию, Южную Корею, Тайвань и Индию.

Однако КНР еще с 2008 года начала выстраивать оборону ближней и дальней морских зон. «Ближняя, куда входят спорные территории Южно-Китайского моря, уже обустроена – создан флот и места его базирования, как на континентальной части, так и на островах. Сейчас Китай полностью контролирует до 1000 километров прилегающей акватории и осваивает дальнюю морскую зону», – подчеркнул эксперт.

Также китайцы активно развивают программы противокорабельного вооружения. Проходят успешные испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты. Ею планируется вооружить подлодки и комплексы береговой обороны, «которые окажутся на тех самых спорных островах и будут контролировать большой периметр территории». Правда, Китай уступает США по количеству межконтинентальных баллистических ракет в несколько раз и вынужден вести с американцами гонку вооружений.

«Все это продиктовано тем, что через Южно-Китайское море и Малаккский пролив проходит основной путь перевозки товаров и грузов из Азии в Европу. И тот, кто контролирует данный район, получит огромное влияние во всем Индо-Тихоокеанском регионе», – резюмировал Леонков.

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