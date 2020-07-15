Российский экономист и глава “Укргазбанка”. СМИ назвали девять кандидатур, которых Зеленский рассматривает на главу НБУ

15.07.2020, 12:40, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает на должность нового главы Национального банка девять человек. Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на источники.

Первый кандидат – профессор экономики университета Бэркли (США), лучший молодой экономист мира по версии авторитетного рейтинга Repec Ideas Юрий Городниченко.

Как отмечает издание, Зеленский пообщался с ним по видеосвязи в понедельник. Городниченко якобы был готов занять должность, но при выполнении трех условий: сохранении прежней политики НБУ, реальной независимости регулятора и отказе от политического давления, а также гарантии физической безопасности руководства регулятора.

Второй кандидат – экс-глава “Райффайзен Банка Аваль” Владимир Лавренчук, который считался одним из топ-кандидатов на должность главы НБУ еще после отставки Валерии Гонтаревой. В комментарии журналистам он заявил, что предложения возглавить НБУ ему не поступали, однако два собеседника LIGA.net назвали его среди участников шорт-листа.

Третий кандидат – замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. По данным журналистов, после заявления Якова Смолия об отставке Зеленский пригласил на встречу правление НБУ, чтобы обсудить требования к новому руководителю. Топ-менеджеры Нацбанка отметили, что лучшим выбором стал бы кто-то из них.

Вместе с тем, по словам источников журналистов в НБУ, Зеленский якобы считает, что у действующих членов правления нет шансов набрать в Верховной Раде 226 голосов для того, чтобы возглавить ведомство.

Еще один кандидат – профессор финансов Кембриджского Университета Андрей Кириленко. Чем закончилось общение президента с Кириленко, неизвестно.

Среди претендентов также российский экономист Сергей Гуриев. Он вырос в Киеве, учился в Москве, но был вынужден покинуть Россию в 2013 году из-за опасения за свою свободу и безопасность. Сейчас живет и работает во Франции, до недавнего времени был главным экономистом ЕБРР. По данным журналистов, у Офиса президента даже был разговор с Гуриевым по видеосвязи, но для того чтобы возглавить НБУ, ему придется сменить гражданство.

Еще один претендент – глава “Укргазбанка” Кирилл Шевченко. Однако, по информации источников журналистов, Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование, в котором фигурантом якобы является родственник Шевченко, что может привести к давлению на него, если он станет главой НБУ.

Также в списке на должность фигурирует имя экс-руководителя международного департамента в НБУ Сергея Круглика. Один из бывших топ-руководителей Нацбанка рассказал журналистам, что Круглик долгое время занимался внешними контактами Нацбанка, что могло бы помочь в отношениях Украины с международными партнерами. Однако его функции были скорее протокольными, к экономике он не имел никакого отношения.

Кроме того, по словам источника, экс-глава НБУ Гонтарева считала его профнепригодным даже для работы начальником международного департамента НБУ, из-за этого он и ушел.

Другим кандидатом на должность журналисты называют главу совета НБУ и экс-министра экономики Богдана Данилишина. Он публично критиковал работу Смолия и правления, а также поддерживает всестороннее использование Нацбанка для разогрева экономики, отмечает LIGA.net.

Еще один кандидат из совета НБУ – Елена Щербакова. До прихода команды Гонтаревой Щербакова долгое время работала на топ-позициях в Нацбанке, входила в правление регулятора.

Яков Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Смолий подал в отставку из-за “систематического политического давления на НБУ” со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

2 июля, на следующий день после того, как Смолий сообщил о подаче заявления, курс гривны на межбанке опустился. Национальный банк был вынужден выходить с валютной интервенцией на рынок впервые с середины апреля.

В МВФ заявляли, что новый руководитель Национального банка Украины должен продолжать политику Смолия.